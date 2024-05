Basket serie A2 donne: alle 18 prima gara della finale playoff. Nasraoui lancia la Galli

SAN GIOVANNI

La Galli da oggi è chiamata a mostrare tutte le sue virtù, per tentare di tornare in A1. La strada intrapresa è quella buona. Ma va percorsa fino in fondo. Questo pomeriggio alle 18 giocherà a Costa Masnaga contro la Limonta per la prima gara delle possibili tre. Trasferta insidiosa per le stellate sangiovannesi. La squadra lombarda è robusta, brava sotto ogni aspetto, fortissima, nei quarti ha eliminato la Futurosa Trieste vincendo la prima gara, perdendo la seconda e superando infine in casa la terza. I punti di forza della Limonta stanno in particolare nelle ali, Ravelli, Pappalardo e Allievi, oltre che nelle perno dove opera con buona precisione nei tiri da tre punti, in particolare la N’Guissan. E la Galli come si presenta? Ce lo spiega la Mariem Nasraoui, la bomber delle valdarnesi, che nelle 22 gare giocate in campionato ha segnato 374 punti, prima dell’infortunio. "Fisicamente sto bene, ho ritrovato la forma. L’avversario è formazione veloce e dinamico che punta forte anche nel contropiede. Dobbiamo stare sempre attenti, con massima determinazione e decisione". Nasrauoi conclude: "La Galli non è da meno. Credo che sarà una bella partita. Ribadisco che dobbiamo partire bene".

LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli, Piatti, Allievi, Bernardi, Tibé (quintetto base). Panchina: Cibinetto, Osazuwa, Caloro, Gorini, Razzoli, N’Guessan, Pappalardo.

Coach: Andreolli.

POLISPORTIVA GALLI: Rossini, Nasraoui, Reggiani, Bocola, De Cassan (quintetto base). Panchina: Streri, Lazzaro, Mioni, Bevilacqua, Azzola, Amatori. Coach: Garcia.

Arbitri: Guarino e Procida.

Giorgio Grassi