Basket serie A2 donne: ancora un successo per la leader del torneo che venerdì gioca di nuovo incasa contro l’altra squadra di Roma. Spettacolo Galli, Nasraoui è la protagonista

SAN GIOVANNI

La Polisportiva Galli è la squadra delle meraviglie. Mai si era visto a San Giovanni uno spettacolo femminile di pallacanestro di così elevato tasso tecnico-tattico. Frutto di un saggio lavoro del patron Salvatore Argirò, del coach spagnolo José Garcia e del suo vice e diesse Andrea Franchini, che da oltre 40 anni allena nel basket Galli dalle giovanili alla serie A e conosce con cognizione il valore di centinaia di cestiste. Garcia si consiglia con lui. Insomma c’è una società unita e forte. Dopo la grande vittoria spettacolo (91-43) di domenica in casa contro la Stella Azzurra Roma, altra gara al Palagalli si disputerà venerdì 22 dicembre (ore 18) contro il Basket Roma. La Galli gira all’unisono, cresce di partita in partita. "C’è ancora tanto da lavorare", dice Garcia. In difesa, nel tiro a canestro e nella tenuta fisica, ha fatto progressi eccelsi. Ha tutte le doti e virtù per lottare verso la promozione in A1.

Nello schieramento di Garcia ci sono per la prima volta due atlete sangiovannesi molto brave, le play Marta Rossini e Maria Flora Lazzaro, che offrono alla squadra dinamismo, versatilità, giocando con spirito aggressivo ed intelligente. Sono una guida e anche delle ottime cecchine. La classifica aggiornata compresi i recuperi, dopo 11 giornate: Polisportiva Galli punti 20 (ha vinto lo scontro diretto col Derthona), Derthona 20, Broni 18, Costa Masnaga 16, Selargius 14, Empoli 14, Spezzina 12, Mantova 10, Giussano 10, Torino 6, Stella Azzurra Roma 4, Carugate 4, Basket Roma 4, Moncalieri 2.

Da evidenziare che la ‘perno’ Meriem Nasraoui, 21 anni, ha segnato 183 punti, vice top scorer del campionato dietro la prima la polacca Klaudia Niedzwiedko con 221. Sono le due migliori del campionato nord.

Giorgio Grassi