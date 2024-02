BASKET SERIE A2 DONNE: appuntamento alle 18. C’è Galli-Torino: De Cassan rilancia

SAN GIOVANNI

Grande attesa al Palagalli per l’odierno confronto fra la Polisportiva Galli ed il Basket Torino. E’ la diciassettesima giornata di A2 femminile. Una sfida che per le stellate di José Ignacio Fernandez Garcia ha due motivi di enorme rilevanza: primo per riscattare la sconfitta di Empoli, secondo per ritrovare la bella marcia che portò la Polisportiva al simbolico titolo di campione d’inverno. Palla a due alle 18. Una sfida che richiamerà una grossa presenza di pubblico, e non solo sangiovannese. Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per le atlete. "Torino è una buona squadra, ma noi vogliamo vincere per riscattare la brutta gara persa a Empoli. Daremo tutto e il meglio per questo obiettivo", commenta l’ala Flavia De Cassan. I due probabili quintetti base. GALLI: Nasraoui, De Cassan, Rossini, Reggiani, Petrova.

TORINO TEEN BSK: Azzi, Colli, Giangrasso, Baima, Cristelo.

