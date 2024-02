Basket serie A2 donne: blitz nonostante le assenze. Petrova rilancia la Galli. Vittoria sul Moncalieri e aggancio al secondo posto

moncalieri

MONCALIERI BASKET: Giordano 5, Landi 3, Salvini 6, Jakpa 4, Cicic 11 (quintetto base). Panchina: Ramasso 0, Iaguilli n.e., Mitreva 5 (1/3), Pasero 2, Cordola 8, Carnevale Schiansa n.e. Coach: Paolo Terzolo

POLISPORTIVA GALLI: Rossini 10 (2/6), Reggiani 7 (1/4), Petrova 16, Bocola 2, De Cassan 0 (quintetto base). Panchina: Mioni 11 (1/3), Lazzaro n.e., Bevilacqua 0, Streri 7, Azzola n.e. Coach: Josè Ignacio Fernandez Garcia.

I periodi: 14-14/22-34 (8-20), 38-47 (16-13), 44-53 (6-6). Il dettaglio tecnico. Moncalieri: 18-44, da 3 punti 1-6, 5-9 tiri, falli 4-2. Galli: 4-13 da 3, da 2 punti 17-38, liberi 7-8, falli 4-/2. Arbitri: Rezzoagli e Mammola di Rapallo.

MONCALIERI – Le stellate gialloverdi del patron Salvatore Argirò sono uscite vittoriose dal Palazzetto dello Sport Einaudi di Moncalieri. Risultato basso nei numeri (44-53) al termine di un match in cui ha prevalso il timore di non vincere, dopo un periodo un pò buio delle due contendenti. Hanno avuto la meglio il controllo della tensione e le virtù tecnico-tattiche delle cestiste della Galli. E con un grande cuore. Una vittoria che rimette in carreggiata il cammino della Galli che ha giocato bene e vinto pur con quattro atlete titolari ancora incerottate. Il quintetto sangiovannese inizia a razzo con la guida della Reggiani, Petrova e Marta Rossini (nella foto), che si portano sul 7-14. Le piemontesi reagisco bene e chiudono con il primo tempino in parità (14-14), per l’estro e la determinazione della Cicic, Mitreva e Cordola, che annullano la distanza.

Secondo quarto Rossini e Petrova, con capitan Reggiani centrano vari canestri e raggiungono il massimo vantaggio di 22-34 al riposo. Resta sempre al comando la Galli su un vantaggio di 4-9 punti, che riesce a difendere e vincere. Chiude il conteggio l’ottima Mioni. Match all’insegna delle difese. La Galli è tornata seconda in classifica. Domenica 3 marzo alle 18 al Palagali atteso il Bagno Carugate.

Giorgio Grassi