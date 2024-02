BASKET SERIE A2 DONNE: domenica arriva torino per il riscatto. La Galli ritrova De Cassan e Nasraoui

SAN GIOVANNI

Delle tre infortunate della Galli, De Cassan, Nasraoui e Amatori, solo le prime due saranno recuperabili per la partita di domenica contro il Basket Torino. Si giocherà al Palagalli alle 18. "Ad Empoli le tre atlete non le ho potute utilizzare. Domenica rientreranno De Cassan e Nasraoui, mentre Amatori potrà tornare a giocare venerdì 8 marzo, per la prima di Coppa Italia contro la squadra maceratese della Matelica". Coach José Garcia avverte: "Contro Torino sarà durissima, perché la squadra piemontese è in netta ripresa. Noi però dobbiamo mettercela tutta per tornare alla vittoria. A Empoli – conclude – la sconfitta è giunta, oltre alle assenze, perché ci siamo espressi individualmente ed è venuto meno il gioco di squadra. Questo sistema non va bene, dobbiamo tornare alle partite precedenti. E’ stata una brutta gara. Voglio osservare col Torino la mia vera squadra, che gioca bene e vince".

