Basket serie A2 donne: domenica sfida decisiva per le valdarnesi. Galli senza tre big per lo scontro con Derthona. Coach Garcia perde Nasraoui, De Cassan e Amatori Nel prossimo scontro al vertice tra Derthona e Polisportiva Galli, quest'ultima dovrà fare a meno di tre giocatrici chiave. Nonostante le assenze, la squadra darà il massimo per ottenere una buona prestazione. Inoltre, si stanno preparando per la Coppa Italia. La partita si giocherà domenica 11 febbraio.