Basket serie A2 donne: duro impegno per la leader del girone. Galli di scena a Empoli. La carica di Reggiani

SAN GIOVANNI

La Galli a Empoli per la sedicesima partita del campionato di basket serie A2 femminile, e seconda trasferta consecutiva per la Galli dopo quella in Sardegna. Il desiderio e la volontà delle cestiste di Garcia è di esprimersi al meglio per tentare il ‘bis’ delle trasferte, dopo il successo col San Salvatore Selargius (52-54), e difendere il primato. Assenza importante è l’infortunata Giorgia Amatori. La classifica nelle prime 5 posizioni: Galli punti 28, Derthona 28 (ha perso lo scontro diretto), Costa Masnaga 22, Broni 20, Empoli 18, Selargius 18 e Mantova 18. All’andata vinse la Galli con il punteggio di 76-51. Si giocherà stasera alle 20,30 alla Palestra Lazzeri. La capitano di lunga esperienza e tanta classe, per tecnica e saggezza, Erica Reggiani (nella foto), sulla trasferta di Empoli riferisce: "Purtroppo ci sono stati in settimana degli acciacchi, però fatta eccezione per l’Amatori, la squadra è al completo e pronta, sana fisicamente e col morale alto. Vogliamo, se possibile, bissare la vittoria di Selargius". Reggiani aggiunge: "Siamo migliorate nel gioco. L’allenatore Garcia conta tanto sulla mia esperienza. Cercherò di ripagare la fiducia".

Reggiani conclude: "Sarebbe bello poter vincere anche a Empoli. Dobbiamo sbagliare pochissimo nel tiro da due ed essere sicure e attente in difesa. Possiamo farcela". Coach José Garcia: "Partita molto dura. L’Empoli è squadra di valore, ha delle ottime tiratrici, con la Patané, Ravelli, Osazuwa, N’Guessan e Tibet. Vanno bloccate, se possibile".

ROSA SCOTTI EMPOLI: Ravelli, Osazuwa, N’Guessan, Allievi, Bernardi (quintetto base). Panchina: Cibinetto, Caloro, Razzo, Piatti, Pappalardo, Tibé. Coach: Cioni.

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Petrova, De Cassan (quintetto base). Panchina: Streri, Azzola, Lazzaro, Mioni, Bocola. Coach: Fernandez Garcia.

Arbitri: Vastarella di Roma e Marenna di Varese.

Giorgio Grassi