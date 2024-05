Basket serie A2 donne. Galli in semifinale playoff. Garcia: "Ora le sfide clou»

La Galli vince le prime due gare dei play-off contro il Ponzano Veneto (85-73 e 68-69) e va in seminale. Ora dovremo attendere il risultato di Costa Masnaga-Trieste per conoscere chi sarà delle due il prossimo avversario della semifinale delle stellate di coach José Garcia. Forse oggi o domenica 5 maggio il verdetto. "Vinte le due gare dei quarti, avremo un pò più di giorni per preparare al meglio le gare della semifinale, appunto con Costa Masnaga o Trieste", commenta fiducioso coach Garcia. Sulla vittoria di Ponzano con la PosaClima il tecnico aggiunge: "Abbiamo tanto sofferto nei primi tre periodi in difesa. Non riuscivamo a neutralizzare le avversarie. Non eravamo noi. Nel quarto periodo ci siamo ritrovati per poi riprendere la PosaClima; nei secondi finali siamo stati bene in campo e abbimo vinto proprio negli ultimi dieci secondi, dopo due tempi supplementari. Per il 12 maggio, credo che avrò disponibile anche la guardia Elena Streri".

Infatti, nei primi periodi la Galli è stata costretta sempre a inseguire con anche parziali in doppia cifra. Con tutte le avversità fisiche crediamo che la Galli abbia fatto un buon campionato. Non resta però che attendere il finale con fiducia. Il morale è altissimo, le motivazioni sono forti.

Gigr