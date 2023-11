BASKET SERIE A2 DONNE. Galli, la carica di Garcia: "Il gruppo cresce bene» La squadra di coach Josè Ferandez Garcia ha vinto in grande stile contro la Bagno Carugate, con un punteggio che ha sfiorato i 100 punti. La tenuta atletica non ha mai avuto cedimenti e gli schemi provati in allenamento hanno dato ottimi risultati. Ora due gare diranno cosa possono fare in campionato.