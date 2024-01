BASKET SERIE A2 DONNE: galli. Lazzaro parla della ex: "Occhio alla Templari»

"Siamo molto motivate per affrontare a La Spezia le liguri, squadra di tutto rispetto. Domami è l’ultima gara del girone d’andata. E’ nostra forte volontà difendere il primato. Se saremo determinate e concentrate come avvenuto fino oggi con le undici vittorie consecutive, possiamo iniziare l’anno nuovo con un altro successo" commenta la vice capitano della Galli Maria Flora Lazzaro, che aggiunge: "In settimana abbiamo fatto un lavoro specifico sul settore difensivo, ed anche nel tiro a canestro da tre punti". Avrai un duello particolare con la tua compaesana Elisa Templari... "È così. Sarà un motivo d’interesse in più. Elisa da tanti anni è a La Spezia, è una guardia molto brava. Cercherò si darle filo da torcere e se possibile non concederle spazio". Sarà una sfida tra sangiovannesi. La partita inizierà alle 18.