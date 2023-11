Basket serie a2 donne. Garcia rilancia la Galli per Mantova

La sesta giornata del campionato di basket A2 femminile di domenica 12 novembre, ha giorni e orari diversi: si gioca da sabato a mercoledì 6 dicembre. La Galli domani in trasferta a Mantova contro la squadra dell’Agricoltura. Appuntamento al Palazzetto "Marco Sguaitzer", con palla a due alle ore 20,30. In graduatoria la Galli è prima con 8 punti, la Mantova Agricoltura ne ha quattro. La compagine di coach Stefano Purrone è molto aggressiva e farà tutto il possibile per conquistare i due punti e salire nelle prime posizioni. Il roster della Polisportiva è tutto disponibile. Garcia chiede maggiore precisione sotto canestro e fa affidamento sulla ermetica difesa, un fortissimo baluardo, dove sono artefici Lopez, De Cassan, Lazzaro, Reggiani e Strere; in attacco si affida alla guida della Rossini, Nasraoui, Amatori e Mioni.

