Basket Serie A2 donne. Giussano aspetta Roma: "Dobbiamo vincere»

Il calendario della Serie A2 alla settima giornata propone al Giussano il match casalingo contro la Stella Azzurra Roma. La partita, inizialmente prevista nel consueto orario del sabato sera, è stata posticipata a domenica alle 16 su richiesta della squadra avversaria. Si gioca nella palestra Aldo Moro di Desio. "La Stella Azzurra finora ha vinto due partite – spiega coach Aldo Corno (nella foto) –: si tratta di una compagine giovane e inesperta. È una gara che dobbiamo vincere a tutti i costi in quanto siamo superiori sia fisicamente che tecnicamente. Cercheremo di non farle correre perché potrebbero metterci in difficoltà a ritmi alti. In difesa cominceremo con l’individuale, pronti nel caso l’incontro lo richieda a schierare una delle tante difese a zona che abbiamo nel nostro bagaglio tattico". Bilancio positivo finora. "Quattro vittorie e due sconfitte, al di là di ogni più rosea aspettativa, anche perché sabato scorso contro la capolista Broni abbiamo perso di un solo punto dopo aver a lungo dominato. Da neo-promossa siamo la formazione rivelazione della Serie A2, siamo molto soddisfatti. Il gruppo ha reagito bene alla tegola del grave infortunio a un ginocchio capitato a una giocatrice per noi fondamentale come Laura Meroni. Per ora non siamo intenzionati a sostituirla nel roster, ma a cercare le alternative per il quintetto base tra le ragazze che già fanno parte della rosa".

"Spesso partiamo col doppio playmaker, Bonadeo e Diotti in campo insieme, ma se ci accorgiamo che è opportuno alzare lo starting five inseriamo la 16enne Martina Crippa, che col suo 1.90 fornisce un ottimo apporto. Contro Broni, con il trio comporto da Crippa, Gatti e Niedzwiedzka abbiamo eretto un muro difensivo che ha messo in crisi le nostre avversarie. Stanno rispondendo molto bene alle attese le due giovanissime Crippa e Lussignoli, arrivate in prestito da Albino. Quando si saranno abituate alla categoria guadagneranno minutaggio anche le giocatrici che sono state protagoniste della promozione dalla Serie B".

Antonella Galimberti