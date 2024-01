Basket Serie A2 donne. Giussano senza cambi si arrende a Selargius

Non riesce il colpaccio al Giussano, che a Selargius perde per 62-51. Partita dai due volti per le foxes, brave a portarsi a +9 nella prima metà della gara, poi del tutto spuntate nella ripresa, quando mettono a segno solo 17 punti in venti minuti di gioco. "Il problema è che giochiamo in cinque - spiega l’allenatore Aldo Corno (foto) - appena devo fare dei cambi scende il nostro rendimento. Non abbiamo soprattutto una giocatrice che possa sostituire Valentina Gatti, l’unica nostra lunga di ruolo. Appena lei è dovuta uscire perché gravata di quattro falli è venuta fuori di prepotenza Elhabbab, che ha dominato sotto i tabelloni prendendo 9 rimbalzi e realizzando 15 punti. In difesa abbiamo retto il confronto per l’intera gara, mentre in attacco nella seconda parte dell’incontro non abbiamo trovato più con continuità la via del canestro, anche per il fatto che la nostra migliore realizzatrice, Klaudia Niedzwiedzka, si è fatta male a un ginocchio".

Tirando dal campo con 18/66 totale Giussano non ha impensierito fino in fondo le avversarie, che nel finale del match si sono permesse il lusso di dare minuti alla giovanissime. "Loro hanno segnato 30 punti con le giocatrici della panchina, noi solo 6 - dice sempre coach Corno - fino a che è stato in campo il quintetto base stavamo dominando, confermando di essere tra le prime quattro della Serie A2, poi quando sono stato costretto a dare fiato alla prime della classe siamo calati in modo vistoso.

Risultato a parte sono soddisfatto della nostra prova, per trentacinque minuti abbiamo messo in difficoltà una formazione come il Selargius che veniva da otto vittorie consecutive. In questo momento, al termine del girone di andata, siamo all’ottavo posto in classifica, che vale i playoff. Siamo in linea con le nostre ambizioni perché da neo-promossa vogliamo salvarci senza patemi d’animo".

Antonella Galimberti