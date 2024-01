Basket Serie A2 donne. Giussano tradita dal gelo di Roma

Turno negativo per il Giussano, che ha perso a Roma per 59-56. "Non abbiamo giocato bene ma abbiamo una grossa scusante - spiega l’allenatore Aldo Corno - la palestra non aveva riscaldamento per cui c’erano 0 gradi di temperatura. Nel gelo polare le mie giocatrici avevano le mani fredde così hanno prodotto delle percentuali di tiro molto basse". Significativo l’1/8 al tiro da tre punti di Giulia Manzotti. Dalla débâcle biancoblù si sono salvate Silvia Bonadeo (foto), che ha lottato con la consueta grinta segnando 15 punti e subendo 6 falli, Klaudia Niedzwiedzka con 10 punti e 12 rimbalzi, e Sofia Lussignoli, che è stata in campo venti minuti catturando 7 rimbalzi. "Roma ha giocato bene e ha meritato di vincere ma in Serie A2 dovrebbe esserci l’obbligo di avere come campo di casa un palazzetto e non una palestra in una tensostruttura - dice coach Corno - Bonadeo ha giocato una buona partita ma noi per vincere dobbiamo giocare insieme. Per tutto l’incontro le nostre avversarie ci hanno pressato e noi abbiamo perso lucidità, anche perché gli arbitri hanno concesso il gioco duro senza tutelare le tiratrici. Siamo dispiaciuti per come è maturata questa sconfitta ma restiamo sereni in quanto ci stiamo tenendo stretto l’ottavo posto in classifica, che vale la salvezza senza dover passare dai playout. Questo sabato abbiamo una sfida fondamentale in casa contro Moncalieri, fanalino di coda".

Antonella Galimberti