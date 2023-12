Basket serie A2 donne: la leader del girone ha la chance di allungare contro un avversario in difficoltà. Si gioca dalle 18. De Cassan lancia la Galli contro Stella Azzurra

SAN GIOVANNI

Undicesima partita del girone d’andata della serie A2 di basket femminile, girone nord. Di fronte oggi la Polisportiva Galli e la Stella Azzurra Roma. Palla a due alle ore 18 al Palagalli. Match una specie di testa-coda, con la Galli prima a quota 18 punti, Stella Roma penultima con 4i. Nella Polisportiva sono assenti le infortunate Lopez e Amatori, due brave cestiste base della formazione gialloverde sangiovannese. Il compito della ‘perno’ toccherà alla guardia-ala Flavia De Cassan, ruolo che ha già sperimentato e con successo, una giocatrice che porta nella squadra esperienza e versatilità. La romana De Cassan ha iniziato a giocare a 5 anni (nel quartiere Petriana di Roma), e quindi calca il parquet dei palasport da un ventennio. Sulla Stella Azzurra, dove ha giocato giovanissima, dice: "Un po’ di emozione per me. Mi metterò a disposizione della squadra, perché vogliamo continuare la già lunga scia positiva di vittorie. La mia ex squadra è composta da giocatrici giovani, che giocano con forte velocità e tanta aggressività. Ma noi siamo in ottima forma".

E sulla Galli afferma: "Una società e un ambiente ideale per poter fare bene. Mi trovo a mio agio. Non ero mai stata a San Giovanni, una bellissima città, accogliente e di squisita ospitalità. Insomma sono soddisfatta che il patron Salvatore Argirò mi abbia portata qua. Cercherò di ripagare la fiducia dando il meglio per un buon torneo della Galli. Puntiamo alla promozione".

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani (Cap.)Mioni, De Cassan (quintetto base); panchina: Strere, Azzola, Lazzaro, Bocola, Bevilacqua; coach: José Ignacio, Fernandez, Garcia.

STELLA AZZURRA ROMA: Brzonova, Frigo (C.), Rizzo, Schena, Bucchieri(quintetto base); panchina: Sasso, Garofalo,Zangara, Salvioni, Ndiaye, Barbakadze; coach: Jonata Chimenti.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e Palazzo di Campobasso.

Giorgio Grassi