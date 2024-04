Basket serie A2 donne: obiettivo secondo posto. Galli al rush finale

SAN GIOVANNI

Mancano solo tre giornate al termine della ‘regular season’ del campionato di basket femminile A2, poi seguiranno i play-off per la promozione in A1. In bilico c’è il secondo posto fra Costa Masnaga e Polisportiva Galli, divise da soli due punti (Derthona punti 42, Masnaga 38, Galli 36). Ancora tutto è possibile. La Galli avrà questi impegni: sabato 6 aprile la trasferta di Roma contro la Stella Azzurra (ore 20), seguirà un’altra trasferta a Roma domenica 14 (ore 18) contro il Basket Roma, e l’ultima al Palagalli con la Spezzina, domenica 21 aprile ore 18. Il Costa Masnaga ospiterà il Selargius e Derthona e farà la trasferta di Broni. Le stellate del patron Salvatore Argirò dovranno vincere le tre partite, il Costa Masnaga perderne almeno una. Quindi tanta incertezza regna nelle ultime sfide, dove tutto può accadere. Coach José Ignacio Fernandez Garcia, ad eccezione dell’infortunata al piede destro Giorgia Amatori, ha le altre tutte disponibili e in buona salute fisica; il morale è alto, come hanno sottolineato Flavia De Cassan e Merien Nasraoui.

"Sarà un finale tanto difficile quanto incerto – ha commentato Garcia – Con i rientri dagli infortuni avrò tutte le ragazze in grado di poter giocare molto. Solo l’Amatori, forse, sarà pronta fra un mese. Nonostante tutto sono fiducioso in un buon finale di campionato. Oltre a giocare bene, speriamo di avere anche un pizzico di fortuna, che finora si è dimenticata di noi. Purtroppo, un’annata in cui abbiamo avuto il record degli infortuni gravi". Queste le gare del terz’ultimo turno, di sabato 6 e domenica 7 aprile: Stella Azzurra Roma-Galli, Giussano-Derthona, Mantova-Basket Roma, Moncalieri-Carugate, Masnaga-Selargius, Empoli-Broni e Torino-Spezzina.

Giorgio Grassi