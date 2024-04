Basket serie a2 donne: petrova indisponibile. La Galli tenta l’assalto all’A1: oggi prima sfida dei playoff per Garcia contro Ponzano

SAN GIOVANNI

Parte oggi la scalata alla A1 per le diciotto squadre dei due gironi di A2. Due le promozioni in A1. Quest’anno le squadre giocheranno in alternanza fra i due gironi, conservando però la posizione di classifica del girone di appartenenza. E’ la novità dei play-off dei campionati 2024. La Polisportiva Galli (girone A), giunta terza affronterà al Palagalli (palla a due oggi alle ore 18) la sesta del B, la compagine veneta della Posaclima Ponzano, classificatasi al sesto posto. Il match di ritorno sarà giocato a Ponzano il Primo Maggio, con inizio alle 19. Per passare il turno dei quarti, una squadra dovrà vincere due gare su tre.

"Purtroppo – dice coach Garcia – la pivot Petrova è dovuta tornare a casa in Bulgaria per problemi familiari. Quindi siamo senza pivot. La squadra è pronta, in buona salute, forti motivazioni, morale e quindi sono fiducioso. Occorre stare calmi, perché queste partite si giocano molto sui nervi". Maria Lazzaro: "Siamo pronte, ho tanta fiducia per affrontare l’avversario, una buona squadra".

POLISPORTIVA GALLI: Rossini, Nasaraoui, Reggiani, Bocola, De Cassan (quintetto base). Panchina: Azzola, Bevilacqua, Lazzaro, Mioni, Amatori, Streri. Coach: Garcia.

POSACLIMA PONZANO: Kirschenbaum, Fiorotto, Gobbo, Mosetti, Pertile (quintetto base). Panchina: Iuliano, Favaretto, Valli, Varaldi, Volpato. Coach: Gianolla.

Arbitri: Silvestri e Marcelli di Roma.

Giorgio Grassi