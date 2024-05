Basket serie A2 donne: seconda sfida della semifinale playoff contro le lombarde. È una Galli senza alternative. Vincere per prendersi gara-3

SAN GIOVANNI

Oggi seconda gara della semifinale di pallacanestro fra Polisportiva Galli e Costa Masnaga (A2). Palla a due alle ore 18 al Palagalli. La prima sfida è stata vinta dalle rosse lombarde di coach Luca Andreoli col netto vantaggio di più 27 (84-57). Le stellate gialloverdi di coach José Garcia oggi devono assolutamente vincere se vogliono giocare la gara finale numero tre, ovvero la finale. La sconfitta di Costa Masnaga va riscattata, per dimostrare che la vera Galli non è quella. Il vice coach e diesse Andrea Franchini sulla brutta partita: "Era come se fossimo assenti". La forza maggiore della Limonta sta soprattutto nelle decise ali, Ravelli, Allievi, Bernardi, Piatti, Tibé, Pappalardo e N’Guessan, che riescono ad andare con agilità in doppia cifra quasi sempre, cestiste che sono la base della formazione rossa. Senza dimenticare la guardia Caloro, che dà ordine ed assist per le veloci ali.

Dal canto suo la Galli vanta le proprie capacità sulle sicure la costante Marta Rossini, Flavia De Cassan, Maria Flora Lazzaro e in special modo sulla Meriem Nasraoui, seguita dalla Bocola e Mioni, giovane talento. Se la Galli di Garcia riuscirà ad esprimersi come coach Josè ha loro insegnato, potrà lottare alla pari con la fortissima avversaria. Garcia rivolge un appello al pubblico perché inciti ed incoraggi le gialloverdi del patron Salvatore Argirò, in questo importantissimo match.

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Bocola, De Cassan (quintetto base). Panchina: Streri, Lazzaro, Azzola, Bevilacqua Sposato, Mioni. Coach: Garcia.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli, Caloro, N’Guessan, Allievi, Tibé (quintetto basse). Panchina: Cibinetto, Razzou, Piatti, Bernardi, Pappalardo. Coach Andreoli.

Arbitri: Rizzi e Biondi.

Giorgio Grassi