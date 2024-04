Basket serie A2 donne, stasera le valdarnesi non possono fallire l’impegno in casa della Stella Azzurra. De Cassan lancia la Galli: "A Roma per il blitz» La Polisportiva Galli affronta la Stella Azzurra a Roma per definire le posizioni dei play-off. In campo le due squadre al completo, con l'ex Stella Azzurra De Cassan determinata a vincere.