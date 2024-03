Basket serie A2 donne: una pedina fondamentale nel rush finale del torneo. Ancora out Amatori. Galli recupera Nasraoui per la sfida contro Giussano

SAN GIOVANNI

La forte Meriem Nasraoui assente un mese per infortunio, ha ripreso gli allenamenti col gruppo e giovedì ha giocato la partitella in famiglia. "Sto bene, mi manca solo di giocare per tornare in forma. Lo sarò per i play-off. Non so se domenica contro il Giussano potrò giocare qualche minuto. Sarò a pieno regime per la partita di Roma del 6 aprile". E sul finale di campionato Meriem afferma: "Faremo tutto il possibile per tornare al secondo posto. Non sarà facile, ma ci proveremo".

Resta fuori Giorgia Amatori, mentre sono pronte la capitano Reggiani, Mioni e tutte le altre. La forza del gruppo Galli sta nella difesa, cosa che incredibilmente non è stata efficace contro il Costa Masnaga, che ha causato la sconfitta e la retrocessione dal secondo al terzo posto. Posizione che la Galli potrebbe riprendersi, se ritroverà la propria vena e forza in difesa nelle prossime quattro partite, che dovrà vincere.

E con tanta forza di volontà e determinazione, le stellate di coach José Fernandez Garcia possono farcela. Si fa affidamento sul gruppo, che non può deludere. Mancano, quindi, quattro partite per la fine del campionato, otto punti che stabiliranno le varie posizioni e gli accoppiamenti dei play-off e play-out. Gare, quindi, tutte importanti, per la volata finale.

Domani si giocherà la 23^ giornata della regular season. Ecco le sette gare: Selargius-Broni,Basket Roma-Costa Masnaga, Carugate-Mantova, Derthona-Moncalieri, Spezzina-Azzurra Roma, Galli-Giussano, Torino Basket-Empoli.

La classifica: Derthona Basket punti 40, Costa Masnaga 36, Galli 34, Broni 28, Mantova 28, Selargius 26, Empoli 26, Giussano Mariano Comense 22, Spezzina 22, Torino 16, Basket Roma 12, Bagno Carugate 8, Moncalieri 6, Stella Azzurra Roma 4.

Giorgio Grassi