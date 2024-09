Basket serie A2. Ed è partita la prevendita per l’esordio in casa

L’esordio in campionato della Pallacanestro 2.015 è dietro l’angolo. Domenica pomeriggio i biancorossi saranno impegnati sul campo di Cividale nella prima giornata di campionato. Poche ore dopo, poi, si tornerà già in campo ad allenarsi. Mercoledì 2 ottobre è infatti in programma il primo turno infrasettimanale della stagione, che vedrà Cinciarini e compagni impegnati tra le mura amiche dell’Unieuro Arena contro Cento (palla a due alle 20.30).

Da questa mattina alle ore 9 è già attiva la prevendita per questo sentito derby regionale. È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online di Vivaticket e in tutte le rivendite fisiche autorizzate sul territorio nazionale, nonché presso le ricevitorie Sisal. Di seguito gli importi del biglietto a tariffa intera per ogni singolo settore: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre low-cost 40 euro, Centrale numerato 32 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 15 euro.

Il club biancorosso, consigliando ai tifosi di privilegiare la biglietteria online, ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento e ricevuta di pagamento (da esibire in caso di esito negativo della lettura del codice a barre del biglietto). In particolare, per ciò che riguarda i biglietti riservati agli universitari, è necessario presentarsi muniti di badge e ricevuta di pagamento delle tasse dell’anno accademico in corso. Il giorno della partita, come detto quindi mercoledì 2, la biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle 19.30.

Simone Casadei