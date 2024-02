Basket Serie A2 Fase a orologio. Chiusi nella ‘tana’ di Vigevano. Coach Bassi: "Importante l’approccio»

Seconda giornata della fase a orologio, San Giobbe Chiusi in campo a Vigevano (palla a due alle 18, arbitrano Maschio, Foti e Costa). Obbligatorio vincere per sperare di costruire la rimonta salvezza: "Siamo concentrati e ci stiamo allenando bene – dice coach Bassi –. Ma devo essere onesto, difficilmente nell’ultimo mese e mezzo i ragazzi hanno sbagliato un allenamento. Siamo lì, consapevoli della difficoltà sia della partita sia della situazione, ma stiamo provando a spendere tutto quello che abbiamo giorno dopo giorno". Vigevano sul proprio parquet ha ottenuto risultati importanti: "È una squadra che gioca con grande aggressività e grande agonismo, specialmente in casa – ha aggiunto Bassi –. Hanno un grande fattore campo e, soprattutto nel loro palazzetto, producono una pallacanestro di energia. Per noi sarà molto importante l’approccio alla gara; non possiamo permetterci un avvio soft perché rimontare sarebbe molto complicato".

Le caratteristiche dell’avversario: "Hanno due americani di grande efficienza e costanza, attorno ai quali ci sono alcuni giocatori alla prima esperienza in A2 ma consapevoli del proprio ruolo. Mi viene in mente Peroni, che abbina grande carisma e agonismo. Ma anche dalla panchina possono attingere a elementi in grado di cambiare le sorti di una partita come Bertetti e Battistini. Specialmente in casa possono fare molto male". Le chiavi del match: "Resistere all’inizio e contenere la loro energia – ha sottolineato Bassi –. Poi durante la partita imporre le nostre caratteristiche e cercare di farli correre. Potrebbe essere importante appoggiare più volte la palla dentro rispetto alle nostre abitudini".