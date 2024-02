Basket Serie A2 Fase ad orologio. La San Giobbe cede a Torino e le dirette avversarie fanno il pieno

SAN GIOBBE

68

TORINO

72

CHIUSI: Tilghman 14, Ceron, Dellosto 8, Visintin 2, Chapelli 3, Stefanini 9, Bozzetto, Gaddefors 18, Jerkovic 7, Raffaelli 2, Possamai 5. Allenatore Bassi.

TORINO: Kennedy 13, Thomas 12, Vencato 5, Ghirlanda 4, Schina 6, Fea, Osatwna, Poser 14, De Vico 13, Cusin 5, Pepe. Allenatore Ciani.

Arbitri: Nuara, Bartolini, Di Martino.

Parziali: 17-24, 33-40, 52-57.

CHIUSI – La fase a orologio inizia con una sconfitta per la San Giobbe. Torino passa al PalaPania 72-68, ma quello che è peggio è che le dirette concorrenti hanno fatto il colpaccio: Orzinuovi ha battuto Cantù, mentre venerdì sera Cividale aveva sorpreso Trapani. E anche Nardò ha regolato Latina. Così mentre le avversarie dirette raccolgono punti, per Chiusi è tempo di rimpianti: il migliore in campo è stato Gaddefors, giocatore che se pescato prima nel ‘mercato di riparazione’ avrebbe sicuramente reso meno impervia la strada per la salvezza. Comunque i Bulls adesso ci sono: la squadra non si è abbattuta dopo un parziale iniziale di 12-0 per gli ospiti e non ha mollato neanche quando ad un certo punto il tabellone scriveva +16 (35-19) per la truppa di Ciani. Una raffica di triple (Chapelli, Stefanini, Dellosto) riporta Chiusi a -8 (28-36), margine cui si resta a cavallo fino all’avvio di terzo periodo, quando Possamai firma il -4 (42-46). Dopo il nuovo +8 di Kennedy, Gaddefors (nella foto) sfrutta un rimbalzo d’attacco su un suo tiro per il 46-50. Ghirlanda a segno dalla lunetta (49-55). Visintin per il -3 (54-57). Con un po’ di fortuna Kennedy trova il canestro del +9 (54-63). Tilghman va dentro per il -4 (62-66). Chiusi combatte a rimbalzo offensivo, Gaddefors scrive -2 sul tabellone (64-66). Cusin dalla lunetta (64-68), quindi Tilghman per il -2 (66-68) fallendo però il libero del possibile -1, ospiti a +5 con De Vico, poi Tilghman accorcia e Raffaelli non approfitta di un clamoroso regalo degli ospiti fallendo la tripla del possibile overtime.