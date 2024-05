Basket serie A2. Fase salvezza. San Giobbe Chiusi affronta Nardò

Quarta giornata della fase salvezza per San Giobbe Chiusi. È un appuntamento fondamentale, quasi uno spareggio: all’Estra Forum arriva Nardò, la squadra che i Bulls hanno nel mirino per centrare la seconda posizione. Dopo il ko di Cento sono 4 i punti che separano la squadra di coach Bassi da quella pugliese, ma con una partita in più da giocare (il recupero della prima giornata con la Luiss Roma). "Nardò è una squadra molto forte e molto profonda – ha detto coach Bassi –. Hanno due americani che producono tantissimo, italiani di grande qualità e fisicità e un allenatore di straordinaria bravura ed esperienza. Sarà una partita molto fisica, nervosa, in cui chi sarà bravo a fare le proprie cose, probabilmente potrà avere la meglio".

Come si gestisce il calendario fitto di impegni: "Credo che gli staff impegnati in questo girone salvezza arriveranno al 9 giugno con un esaurimento nervoso – ha commentato l’allenatore della San Giobbe –. Un conto è preparare un playoff in cui giochi sempre contro la stessa squadra e un conto è preparare partite con avversari diversi ogni tre giorni. Noi cerchiamo di fare la miglior pallacanestro possibile fino alla fine. Poi vedremo dove saremo". Bulls reduci dalla serataccia di Cento dove si è interrotta la striscia di quattro risultati consecutivi: "Sono stati più meriti di Cento che demeriti nostri – ha spiegato Bassi –, ma abbiamo giocato una partita sotto ritmo. Ed è la cosa che più mi dispiace. Non sempre siamo stati bravi a pareggiare la loro fisicità e questo ha fatto sì che il divario si allargasse nel finale. Credo che la partita sia stata persa negli ultimi due minuti e mezzo del secondo quarto, con il parziale di 11-0. Li avevamo riacchiappati ma ci siamo disuniti e abbiamo subito troppi rimbalzi in attacco". Palla a due alle 20,30, direzione di gara di Miniati, Berlangieri e Maschietto. Alla stessa ora si giocano anche Cento-Luiss Roma e Agrigento-Latina.