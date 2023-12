Basket Serie A2 Femminile

Da Broni a Derthona. Si alza ancora l’asticella per l’Use Rosa Scotti. Dopo la sconfitta a testa altissima in casa della terza forza del campionato, infatti, domani alle 19 al Pala Sammontana le biancorosse empolesi se la dovranno vedere con una delle due capolista. Derthona, infatti, ha gli stessi 20 punti di Galli San Giovanni. Una gara che coach Alessio Cioni si augura che la sua squadra possa affrontare ripartendo proprio da quanto di buono si è visto in Piemonte. "Ero sicuro che ci sarebbero stati dei passi in avanti – attacca il tecnico – ora siamo una squadra e a Broni si è visto. Peccato per quel passaggio a cavallo fra il terzo e quarto tempino, il rammarico è proprio per quel momento della gara. A Broni non ha vinto nessuno e noi ci siamo andati davvero vicino. Questo ci deve far affrontare il ritorno in modo diverso e, nell’immediato, dare spinta in vista della partita proibitiva che ci aspetta domani in casa contro Derthona".

"Comunque sono soddisfatto per la risposta che ha dato la squadra – prosegue l’allenatore di Castelfiorentino – che ha giocato la partita sui giusti binari su un campo a dir poco difficile. Nel finale, poi, c’è stata una reazione importante ed anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. A livello di gioco meritavamo noi la vittoria, abbiamo giocato meglio contro una squadra forte e quindi, stavolta, al di là della sconfitta, vedo il bicchiere mezzo pieno".

Domani, però, servirà ripetere la prestazione di Broni, sbagliando ancora meno perché la corazzata Derthona dell’ex Valentina Baldelli è una di quelle squadre che al minimo errore ti punisce. Dopo questo incontro mancherà soltanto una giornata alla fine del girone di andata, che andrà in scena a gennaio dopo la sosta per le festività natalizie. Nello specifico l’Use Rosa affronterà sabato 6 il Basket Roma in trasferta. Ultimi 4 punti a disposizione, quindi, per capitan Manetti (uscita per infortunio a Broni ha riportato la frattura del setto nasale) e compagne per provare a centrare quel quarto posto, adesso distante appena due lunghezze, che varrebbe l’accesso alla final-eight della Coppa Italia di Serie A2.