Basket serie A2 femminile. Cestistica Spezzina sconfitta per un punto Teen Basket Torino vince di misura contro Cestistica Spezzina: le torinesi si impongono per 68-67 in una partita equilibrata fino all'ultimo secondo. La sconfitta mette in difficoltà le bianconere, mentre Torino continua a sperare per la classifica.