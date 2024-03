Basket Serie A2 femminile. Cestistica Spezzina tira fuori le unghie a Selargius. Due triple di Templari regalano la vittoria in rimonta

Selargius

64

Cestistica Spezzina

75

(20-20, 43-34, 58-51, 64-75)

SAN SALVATORE SELARGIUS: Reani 12, El Habbab 12, Mura 12, Pandori 6, Ingenito, Ceccarelli 12, Corongiu 4, Pavrette 6. All. Righi.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 20, Castelli 2, Cappellotto, Templari 12, Baldassarre 5, Moretti 7, Carraro 4, Favre 15, Guzzoni 10. N.e. Ratti. All. Corsolini.

Arbitri: Pulina e Turello di Torino

SELARGIUS – Una Cestistica tutto cuore e grinta conquista una vittoria in rimonta nella trasferta sarda a Selargius. Dopo un primo quarto chiuso in parità, Selargius prova a scappare nella seconda frazione, tocca anche il +11 e chiude sul 43-34. Al rientro in campo Spezia piazza un parziale di 2-10 che la porta a -1, ma il team di casa risponde e si riporta avanti fino al 58-51. Tutt’altra musica nell’ultima frazione con Spezia che parte bene, arriva fino -1, subisce il ritorno delle sarde restando però sempre in partita. La svolta quando Templari con due triple porta il risultato sul 64-69 a un minuto dalla fine. Poi Guzzoni e Colognesi chiudono i conti.

Risultati: Stella Azzurra-Derthona 53-72, Moncalieri-Roma 59-54, Carugate-Empoli 72-78, Mantova-Giussano 59-53, Costa Masnaga-San Giovanni Valdarno 70-59, Broni-Torino 80-58. Classifica: Derthona 40, Costa Masnaga 36, San Giovanni Valdarno 34; Mantova, Broni 28; Selargius, Empoli 26; Cestistica Spezzina, Giussano 22; Torino 16; Basket Roma 12; Carugate 8; Moncalieri 6; Stella Azzurra Roma 4.