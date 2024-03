Basket Serie A2 femminile. Giussano arriva troppo stanca a Valdarno: "Per evitare incubi ci servono due punti in 3 gare»

Trasferta che non regala il sorriso al Giussano, che perde 75-59 a Valdarno. Tra le note positive una ritrovata Klaudia Niedzwiedzka, che segna 15 punti riavvicinandosi ai suoi stantard, ma anche il primo canestro realizzato in Serie A2 dalla giovanissima Pallavicini, prodotto del vivaio brianzolo. "Purtroppo hanno inciso molto le cinque ore di pullman - spiega l’allenatore Dario Aramini - la prima parte della gara l’abbiamo giocata con poca energia, subendo le nostre avversarie. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, ma non siamo mai riusciti a mettere in discussione il risultato. Abbiamo avuto una buona distribuzione di punti segnati, con tre giocatrici in doppia cifra. Hanno segnato poco i due playmaker, Bonadeo che era reduce da una settimana di influenza, e Diotti".

Sorrentino ha realizzato 8 punti, dando minuti di riposo a una positiva Gatti, l’unica vera lunga di ruolo del Giussano. "Purtroppo con questa sconfitta diventiamo noni in classifica e saremmo fuori dai playoff - dice Aramini - nelle ultime tre giornate dovremo vincere almeno una partita per salvarci. Ci proveremo il 6 aprile con Tortona".

Antonella Galimberti