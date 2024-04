Basket serie a2 femminile. Giussano perde male contro La Spezia: "L’ultimo match sarà una sfida cruciale»

Nella penultima giornata di campionato il Giussano torna a casa con una sconfitta pesante da La Spezia (60-47). "Abbiamo disputato una brutta gara – spiega il direttore sportivo Aldo Corno –, decenti in difesa, ma pessimi in attacco. Non reggiamo quaranta minuti perchè giochiamo con una rotazione di sei giocatrici e crolliamo nel finale". La Polacca Klaudia Niedzwiedzka ha realizzato tre triple, il resto della squadra ha fatturato un misero 0/16 totale. Il primo verdetto per il Giussano è niente playoff. "L’obiettivo minimo è la permanenza in A2 – chiarisce Corno –, sarà decisiva la partita di domenica sul campo di Cermenate (la palestra di Desio non è disonibile, ndr). Contro la formazione sarda di Selargius sarà una finale, è in palio la salvezza. In caso di sconfitta saremo condannati ai playout, mentre una vittoria varrebbe la conferma in A2 nella prossima stagione. Ci aspettiamo che i nostri tifosi domenica vengano alla partita per sostenerci, dovremo giocare una gara di pura energia".

Antonella Galimberti