Basket Serie A2 femminile. Giussano va forte ed espugna anche Empoli

Capolavoro Giussano. Senza la sua top scorer, la polacca Klaudia Niedzwiedzka, la formazione brianzola ha fatto un vero e proprio colpaccio andando a espugnare il campo di Empoli per 78-77. "Vista l’assenza di Klaudia le compagne hanno raddoppiato gli sforzi dando il 200% - dice coach Dario Aramini -: Empoli è una roccaforte dove sono cadute tante squadre di alta classifica, per cui questi due punti valgono doppio in quanto difficilmente chi lotta come noi per la salvezza riuscirà a fare l’impresa. Abbiamo giocato con intensità per quaranta minuti, controllando le energie. Più di una volta siamo scappati via a +10 ma le nostre avversarie, confermando di essere una formazione di alto livello, si sono sempre riavvicinate, arrivando a giocare il finale in volata punto a punto". Nell’ultimo minuto Giussano ha rischiato grosso sbagliando dei tiri liberi di fondamentale importanza, ma Empoli non è riuscita a mettere la freccia. Ottima Giulia Manzotti (foto), che ha realizzato 24 punti con un fantastico 7/8 al tiro da tre. In totale le foxes hanno segnato 13 volte su 23 tentativi dal perimetro, facendo la gara della vita. "Abbiamo ruotato otto giocatrici e tutte hanno dato un grande apporto" dice Aramini.

Antonella Galimberti