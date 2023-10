Basket serie A2 femminile. La Cestistica passa anche a Roma. Primo posto a punteggio pieno

BASKET ROMA

61

CESTISTICA SPEZZINA

79

(13-20, 14-24, 15-24, 19-11)

BASKET ROMA: Leghissa 6, Perone 4, Lucantoni 7, Cedolini 4, Fantini 16, Belluzzo, Benini 8, Preziosi 8, Aghilarre 6, Cenci 2, Manocchio, n.e. Lami. All. Bongiorno.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 5, Cappellotto, Templari 15, Baldassarre 7, Carraro 15, Favre 19, Candelori, Guzzoni 9, Guerrieri 2, Capra 7, n.e. Castelli e Ratti. All. Corsolini

Arbitri: Morra e Manco di San Giorgio a Cremano (Napoli).

ROMA – Terza vittoria (su tre partite) e primo posto in classifica a punteggio pieno. La Cestistica Spezzina prosegue la sua marcia a passo di carica in vetta al campionato di A2, a braccetto con il Derthona. Nella trasferta sul parquet del Basket Roma la squadra di Corsolini ha dominato praticamente tutta la gara, mantenendo sempre distacchi molto ampi. Le padrone di casa sono riuscite a fare loro solo il quarto tempino, a risultato ormai ampiamente acquisito per le spezzine. Prossimo match domenica in casa contro il Costa Masnaga, fra le inseguitrici della coppia di testa.

Risultati. Selargius-San Giorgio Mantova 47-53, Carugate-Derthona 71-99, Moncalieri-Giussano 52-42, Broni-Stella Azzurra Roma 69-46, Costa Masnaga-Torino 63-45, San Giovanni Valdarno-Empoli 76-51.

Classifica: Cestistica Spezzina, Derthona 6 punti; San Giovanni Valdarno, Broni, Empoli, Costa Masnaga, Mantova, Giussano 4; Basket Roma, Torino, Moncalieri 2; Carugate, Selargius, Stella Azzurra Roma 0.