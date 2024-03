BASKET SERIE A2 FEMMINILE. La Scotti Rosa si prepara alla volata finale: due trasferte per centrare i play-off

Verso la volata finale. L’Use Scotti Rosa si prepara al rush finale con due trasferte importanti per l’esito della stagione. Sabato a Carugate e la domenica successiva a Torino, la squadra di coach Alessio Cioni ha la possibilità di fare un passo forse decisivo per staccare il biglietto play-off. Con la salvezza di fatto in tasca (sulla decima i punti di vantaggio sono 8 con 5 partite da giocare), le biancorosse ora devono riuscire a centrare l’ingresso nelle magnifiche otto. Un risultato che, alla luce del livello tecnico del girone, sarebbe da salutare con grande soddisfazione.

Le distanze sono decisamente ridotte visto che Giussano che occupa l’ottavo posto è appena due punti dietro mentre La Spezia, nona, è a 4. Con le liguri, oltretutto, l’Use Rosa ha il vantaggio della differenza canestri nel doppio scontro diretto, cosa che le consentirebbe di potersi permettere anche un arrivo a pari punti. Fin qui la matematica che sarebbe inutile o quasi se la Scotti facesse risultato nelle prossime due partite. Impegno non facile visto che, se è vero che si tratta di formazioni di livello più basso vista la classifica, sono anche loro alla ricerca del miglior piazzamento nei playout e quindi clienti sempre ostiche da affrontare. Si comincia sabato sera alle 20.30 sul campo di Carugate, squadra che ha 8 punti in classifica e che all’andata fu battuta con un eloquente 72-51. E’ ora di fare l’ultimo sforzo, i playoff sono a portata di mano.