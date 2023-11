Basket Serie A2 Femminile. L’Use Rosa riprende la sua marcia. Merisio e Villaruel piegano Spezia

use rosa empoli

78

cestistica spezzina

69

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani 3, Stoichkova 13, Merisio 20, Manetti 9, Miscenko 2, Fiaschi n.e., Ruffini 4, Patanè 7, Avonto, Villaruel 20, Antonini n.e., L’Ala n.e. All. Cioni.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 5, Cappellotto 4, Templari 18, Favrè 13, Guzzoni 15, Castelli n.e., Baldassarre 9, Carraro, Candelori n.e., Guerrieri n.e., Ratti n.e., Capra 5. All. Corsolini.

Arbitri: Vittori di Catorno e Mammoli di Perugia.

Parziali: 19-16; 39-37; 56-49.

CASTELFIORENTINO - Riscatto doveva esserci e riscatto c’è stato. Nonostante il cambio di palazzetto, la sfida si è giocata al Pala Betti di Castelfiorentino per l’ordinanza di chiusura degli impianti sportivi del Comune di Empoli, che ha scombussolato un po’ il pre-gara contro la sempre temibile Cestistica Spezzina l’Use Rosa ha ritrovato i 2 punti. Tuttavia il primo allungo è delle ligure (2-7) prima che Stoichkova non lanci l’inseguimento e Merisio firmi l’aggancio (9-9). Spezia si porta nuovamente a +5, ma Villaruel e la solita Stoichkova guidano la rimonta fino al 19-16 che chiude il primo tempino. Nel secondo parziale la squadra di coach Cioni tiene in mano il pallino del gioco volando a +9 con la doppia tripla di Merisio e il canestro dell’ex Castellani (39-30). Un break di 0-7, però, permette a Spezia di rifarsi sotto e andare al riposo lungo sul 39-37. Al rientro dagli spogliatoi le ospiti riescono anche a sorpassare, poi si accendono Merisio, Villaruel, Patanè e Manetti per il 56-49 con cui si arriva all’ultima frazione. Parziale dove, dopo l’ennesima ’bomba’ di Merisio (alla fine saranno 6 su 8), Spezia infila un 3-10 che vale il 59-59 ma, quando conta, Stoichkova c’è e mette 5 punti per il 66-61. Sono poi ancora Villaruel e Merisio, oltre a Patanè, a far scorrere di fatto i titoli di coda siglando il +10 (75-65) a 2 minuti dal termine.