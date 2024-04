Basket Serie A2 Femminile. L’Use Rosa si prepara ai play-off senza assilli

Sfumato il 6° posto, l’Use Rosa Scotti ha chiuso la regular season di A2 in settima piazza e ora si prepara ai play-off contro le venete di Alpo. "Del settimo posto finale non sono del tutto soddisfatto – attacca coach Alessio Cioni, alla 14esima stagione sulla panchina biancorossa –. Abbiamo perso per strada un sacco di occasioni e gettato via partite vinte come quella con Broni che non ci ha consentito di arrivare seste. Questo per dire che potevamo fare meglio, anche se alla fine il valore delle prime quattro le rendeva inarrivabili e quindi, dal quinto all’ottavo, ci siamo giustamente dentro".

"Sono ancora convinto che il nostro girone sia nettamente migliore dell’altro ma ora ci troveremo ad affrontare una delle prime tre che sono molto forti – prosegue il tecnico –. Per questo un po’ di rammarico c’è ma così è andata. Affrontiamo i play-off da sfavorite e con l’eventuale bella in trasferta ed andiamo a giocarcela con la testa libera e per fare bene. L’anno scorso chiudemmo prime ed entrammo nel tabellone finale con la pressione che derivava dal piazzamento finale e le cose andarono male. Ora la situazione è capovolta e tutto quello che viene sarà di guadagnato. Giocheremo senza assilli".

"Tornando a parlare del campionato – conclude Cioni – abbiamo fatto ottime prestazioni con squadre di prima fascia e perso punti facili con altre alla portata. La spiegazione? Forse un po’ di mancanza di fiducia che ora speriamo di lasciarci alle spalle per giocarci i play-off al massimo delle nostre possibilità". Gara 1 è in programma sabato alle 20.30 a Villafranca di Verona, gara-2 mercoledì 1 maggio alle 20.30 al Pala Sammontana ed eventuale ’bella’ di nuovo in veneto sabato 4 maggio alle 20.30.