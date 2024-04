Basket serie A2 femminile. Niente da fare con la Galli Valdarno. Cestistica Spezzina rimane ottava

Galli Valdarno

Cestistica Spezzina

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 7, Nasraoui 9, Rossini 10, Azzola ne, Bevilacqua 2, Reggiani 8, Lazzaro, Mioni 20, Petrova 4, Bocola 8, Ametori ne, De Cassan 6. Coach Garcia.

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 4, Castelli, Cappellotto 8, Templeri 7, Baldassarre 3, Moretti 5, Favre 17, Candelori, Guzzoni 9, Guerrieri, Ratti 2. Coach Corsolini.

Arbitri: Alessandro Esposito di San Benedetto del Tronto e Luca Ricci di Perugia.

Parziali: 21-22, 42-35, 56-44.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Niente da fare per la Cestistica Spezzina che si arrende 74-55 alle valdarnesi della Galli, terza forza del campionato. Anche vincere sarebbe servito a poco con i successi di Selargius ed Empoli, per sperare di scalare qualche posizione nella griglia play-off già raggiunta con l’ottavo posto domenica scorsa dalle ragazze di Marco Corsolini (nella foto), che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio di un punto. Alla distanza però sono venute fuori le toscane che si sono aggiudicate la seconda frazione 21-13, allungando poi nella terza 14-9 e nella quarta 18-11.

Ora nei quarti di finale dei play-off di A2 femminile la Cestistica Spezzina affronterà la W.APU Delser Crich Udine vincitrice del girone B con 48 punti e due sole sconfitte in tutta la stagione. La prima sfida il 27 aprile in casa, ritorno il 2 maggio a Udine ed eventuale bella in Friuli il 5.

M.B.