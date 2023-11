Basket serie A2 femminile, oggi (ore 18) al PalaMariotti. Cestistica Spezzina se la vede col Broni

Dopo il rinvio della sfida esterna con Castelnuovo Scrivia, la Cestistica torna in campo davanti al proprio pubblico in una partita non facile: domenica al PalaMariotti arriva Broni, una delle capolista del girone A, con palla a due in programma alle ore 18. La compagine bianconera avrà sicuramente voglia di muovere la classifica dopo le due battute d’arresto consecutive con Costa Masnaga ed Empoli, mentre la squadra lombarda è in fiducia, avendo perso soltanto nella gara con Castelnuvo Scrivia nella seconda giornata. A presentare la sfida è il coach della formazione spezzina, Marco Corsolini.

"Broni è una squadra di primissimo livello, infatti è in testa al campionato, e ha un roster estremamente qualitativo costruito per giocarsi la promozione: Policari e Moroni erano titolari l’anno scorso a Faenza in A1, De Pasquale e Bonvecchio da tanti anni militano in A2 garantendo ottimi rendimenti, Ianezic è una gran tiratrice; sotto canestro hanno a disposizione Molnar, che ha concluso la scorsa stagione a Brescia in A1 con 10,1 punti di media, e Coser, altra giocatrice esperta per la categoria, oltre ad altri elementi interessanti. Meglio perciò non pensare a Broni, ma pensare a noi, nel senso di concentrarci sul percorso che stiamo facendo e che siamo consci di aver di fronte, non siamo contenti di arrivare da due sconfitte consecutive, dobbiamo migliorare su alcuni aspetti come la durezza mentale e, parzialmente, la fase difensiva, mentre l’impegno che le ragazze mettono in campo è indiscutibile. Ci vorrà tempo per arrivare al termine di questo percorso, speriamo solo sia il prima possibile".

La direzione di gara è stata affidata a Tommaso Mammola di Chiavari e Luca Rezzoagli di Rapallo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 17.55 circa.