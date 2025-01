La Libertas non fa il Brindisi: finisce 80-75

Brindisi, 5 gennaio 2025 – La Libertas Livorno si spegne nel finale e Brindisi riesce a spuntarla per 80-75. Un parziale di 15-2 negli ultimi quattro minuti rovina l’inizio di 2025 a Banks e compagni che in Puglia stavano per portare a casa una vittoria che sarebbe stata fondamentale. L’inizio non è stato buono per gli amaranto che dopo pochi minuti si sono trovati sotto di 10 con Brindisi guidata dall’immarcabile Byron Allen.

I ragazzi di Andreazza hanno però reagito riuscendo a chiudere a -3 dopo dieci minuti. Nei quarti centrali regna l’equilibrio, con le squadre che si scambiano canestri senza nessun parziale che indirizzi nettamente la gara. Nell’ultimo quarto sembra la Libertas a prendere il sopravvento con un Filloy ispirato e Banks che conducono gli amaranto al +8 (65-73) a soli quattro minuti dalla fine. Da lì il blackout, con palle perse e scelte di tiro sbagliate, che permettono ai padroni di casa di chiudere la gara sull’80-75.

Migliori per i labronici Filloy con 22 e un ottimo 6/9 da 3 e Banks, autore di 16 punti, mentre è mancato l’apporto offensivo di Hooker che ha chiuso con soli 4 punti e 0/6 dalla lunga distanza. MVP indiscusso della gara l’americano Byron Allen, capace di segnare 34 punti con un eccellente 14/23 dal campo.

Valtur Brindisi - Libertas Livorno 80-75 (24-21, 22-25, 16-20, 18-9)

Valtur Brindisi: Bryon Allen 34 (12/18, 2/5), Mark Ogden 13 (3/9, 0/2), Andrea Calzavara 11 (2/3, 2/4), Tommaso Laquintana 10 (4/7, 0/1), Edoardo Del Cadia 7 (3/5, 0/0), Todor Radonjic 3 (0/1, 1/1), Gianmarco Arletti 2 (0/1, 0/0), Giovanni Vildera 0 (0/1, 0/0), Niccolo De Vico 0 (0/1, 0/1), Matteo Valente 0 (0/0, 0/0), Tommaso Fantoma 0 (0/0, 0/0), Davide Buttiglione 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Edoardo Del cadia 8) - Assist: 11 (Bryon Allen 4)

Libertas Livorno 1947: Ariel Filloy 22 (1/4, 6/9), Adrian Banks 16 (4/7, 2/6), Tommaso Fantoni 7 (2/2, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (1/2, 1/5), Gregorio Allinei 5 (1/4, 1/3), Quinton Hooker 4 (1/3, 0/6), Francesco Fratto 4 (0/0, 0/2), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Andrea Bargnesi 3 (0/2, 1/2), Luca Tozzi 3 (0/1, 1/1) Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Tommaso Fantoni 10) - Assist: 10 (Adrian Banks, Quinton Hooker 3)