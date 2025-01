Basket Serie A2 femminile. Scotti, altra sconfitta . Pagato il brutto avvio

SAN GIOVANNI 76 USE ROSA 64

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi n.e., Degiovanni 10, Rossini 11, Policari 11, Lazzaro, Sposato n.e., Mioni 10, Stroscio 2, Cruz Ferreira 18, Amatori 9, Di Fine n.e., De Cassan 5. All. Garcia Fernandez.

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 20, Leghissa, Colognesi 4, Ruffini 2, Ianezic 7, Castellani 16, Ndiaye 3, Chelini, Casini, Antonini ne, Vente 12. All. Cioni.

Arbitri: Silvestri e Fornaro di Roma.

Parziali: 22-10; 40-27; 54-45.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Come all’andata l’Use Rosa cede alla corazzata Galli San Giovanni, ma come nella sfida del Pala Sammontana anche stavolta non si arrende mai pagando a caro prezzo, come a Selargius la settimana scorsa, il brutto approccio alla partita. Le padrone di casa toccano anche i venti punti di vantaggio e la partita diventa tutta in salita per una Scotti, che non va oltre il meno sei ed incassa così la seconda sconfitta esterna della stagione. Dopo un iniziale botta e risposta con Castellani e Vente che firmano il 4-5 empolese, un parziale di 10-0 consente a Galli di spostare decisamente l’inerzia del match dalla propria parte. La Scotti prova a rientrare con Tarkovicova e Ndiaye (25-16), prima che Galli voli sul più venti (40-20). Ancora la slovacca biancorossa prova a metterci una toppa dando il via ad un parziale di 0-7 che manda le squadre al riposo lungo sul 40-27. Al rientro in campo le valdarnesi mantengono il controllo della partita con l’Use che, solo nel finale, arriva a meno otto con Ianezic (53-45). Al 30’ siamo 54-45 ed a quel punto l’Use Rosa si gioca il tutto per tutto. Vente segna i primi punti dopo due minuti ed è ancora suo, poco dopo, il 56-49. A metà ultimo quarto il punteggio è 62-52 e, dopo un canestro di Ruffini, le empolesi provano a fare paura a Galli quando Castellani firma il 69-62 a tre minuti dalla sirena. Ci riprova Ianezic col 70-64, ma le energie sono agli sgoccioli e la capolista chiude con un break di 6-0 per il 76-64 finale.