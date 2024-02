Basket Serie A2 Femminile. Selargius sbanca il Pala Sammontana. La Scotti va a sprazzi e cade ancora

use rosa

USE ROSA SCOTTI: Castellani, Stoichkova 2, Merisio 8, Manetti 2, Miscenko 14, Fiaschi n.e., Ruffini 10, Patanè 10, Avonto n.e., Villaruel 14, Antonini, Casini 3. All. Cioni.

TECHFIND SELARGIUS: Reani 16, El Habbab 6, Mura 6, Pandori 8, Ingenito, Valenti 1, Ceccarelli 18, Corongiu 1, Pavrette 13, Corso n.e. All. Righi.

Arbitri: Marconetti di Rozzano e Fusari di San Martino Siccomario.

Parziali: 16-19; 28-35; 46-54.

EMPOLI – L’Use Rosa si è inceppata. Dopo l’impresa con la capolista Galli San Giovanni, le biancorosse hanno incassato 3 ko di fila, ultimo questo al Pala Sammontana contro Selargius, che ha così bissato il successo dell’andata. In avvio le sarde scappano sul 4-13, poi Ruffini e Villaruel suonano la carica riportando sotto le biancorosse al 10’ (16-19). Nel secondo tempino gara equilibrata fino al 25-26, poi a Miscenko (nella foto) e compagne si spegne la luce: 0-9 che porta al 28-35 dell’intervallo lungo. Alla ripresa ancora Patanè e Ruffini per il 30-37 che Selargius, in un amen, trasforma nel 32-46, che diventa 46-54 al 30’. Nell’ultimo quarto Villaruel impatta a 58 quando mancano 3’53”, che diventa 61-62 a poco più di un minuto dalla fine. Villaruel tiene l’Use in scia (63-66), ma fallisce la tripla del possibile aggancio e Selargius la chiude dalla lunetta.