Basket serie A2 femminile. Tortona spietata. Giussano crolla

La differenza dei valori in campo tra Giussano e Tortona si è vista tutta ed è stata impietosa per le foxes, che hanno perso per 69-38. Tortona, la capolista della Serie A2, ha recitato un monologo, mettendo a nudo i limiti dell’incompleta formazione biancoblù. A coach Dario Aramini mancavano due elementi importanti come Diotti e Lussignoli. "Neanche se fossimi stati al completo avremmo potuto impensierire il Tortona, che ha perso una partita in tutto il campionato - spiega il direttore sportivo del Giussano Aldo Corno - loro sono francamente di un’altra categoria. Noi da neo-promossi puntiamo alla salvezza e non era certo questa la gara dove poter pensare di vincere". Il quintetto base del Giussano ha giocato sottotono e i cambi non sono stati all’altezza della situazione. L’unica nota lieta viene dal prima canestro realizzato in Serie A2 dalla sedicenne Celeste Colico.

Antonella Galimberti