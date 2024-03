Basket Serie A2 Femminile. Use Rosa, ultimo sforzo playoff: "Una trasferta fondamentale»

Questo pomeriggio alle 18 l’Use Rosa Scotti è attesa nel capoluogo piemontese. Ormai certa matematicamente di giocare anche il prossimo anno in A2 è alla ricerca dell’ultimo sforzo per entrare nei playoff e farlo nel modo migliore possibile. Il coach Alessio Cioni presenta così la gara, sottolineando nuovamente ciò che aveva espresso scorsa settimana "quella di Torino è una partita fondamentale".

"E’ fondamentale per la classifica – esordisce – vincere vorrebbe dire tanto, diciamo mettere un piede nei playoff. E’ comunque una trasferta difficile e, non a caso, squadre forti hanno perso su quel terreno. Davanti al proprio pubblico Torino sta facendo un ottimo campionato e si sta giocando la possibilità di arrivare nona e quindi di salvarsi in anticipo senza dover passare dai playout. Questo grazie anche a un buon roster che è superiore rispetto alle altre di bassa classifica. Noi cercheremo di ripeterci dopo la partita di Carugate cercando così di allungare la striscia positiva di tre vittorie consecutive, due delle quali centrare proprio in trasferta".

Vincere a Torino prima della sosta sarebbe sicuramente alquanto importante e fondamentale. La prossima gara sarà infatti domenica 7 aprile al Pala Sammontana con Broni. L’incontro sarà diretto da Caldarola e Iaia di Ruvo di Puglia.