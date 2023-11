Basket Serie A2 Femminile. Villaruel carica l’Use:: "Il lavoro sta pagando»

Il ritorno al successo contro la sempre ostica Cestistica Spezzina ha mostrato la grande voglia di riscatto dell’Use Rosa Scotti, dopo le battute di arresto patite a San Giovanni e Desio, ma porta anche le firme di Merisio e dell’argentina Gisel Villaruel, entrambe autrici di 20 punti. "Volevamo ad ogni costo i due punti. E’ una vittoria di squadra, frutto del grande lavoro fatto in settimana dopo la doppia sconfitta, lavoro che ha dato i suoi frutti – sottolinea proprio Villaruel –. In attacco siamo state brave a far circolare la palla come ci chiede il nostro allenatore ed i risultati si sono visti. Forse solo in un paio di minuti nella seconda frazione c’è stato un leggero calo di intensità ma stavolta, anche da questo punto di vista, le cose sono andate decisamente meglio. Quindi una vittoria importante che ci consente di rimetterci in marcia".

"La questione dello spostamento del campo da Empoli a Castelfiorentino – prosegue – è stato un po’ brutto perché non è stato come giocare in casa nostra, anche se i tifosi ci hanno seguito e li ringraziamo. Ma eravamo talmente concentrate sulla partita e su quello che dovevamo fare che il campo ha finito per essere un aspetto secondario". Dopo i problemi fisici delle scorse settimane, insomma, Villaruel sembra poter diventare davvero un fattore per la squadra di coach Cioni. "Adesso sto meglio – conclude –. Dopo la partita sento ancora qualche fastidio alla caviglia ma le cose ora sono decisamente migliori. Godiamoci questa vittoria che è molto importante soprattutto perché venivamo da brutte figure che ci tenevamo a superare. Ora, quindi, prepariamoci alla difficile trasferta sul campo di Selargius, un’altra gara non facile".

Trasferta in terra sarda che la compagine empolese non affronterà sabato prossimo, come da calendario, bensì martedì 14 novembre alle 18. Uno spostamento dovuto al doppio impegno con la Nazionale bulgara di Kate Stoichkova, che è già partita per raggiungere le compagne e ritroverà l’Use Rosa direttamente in Sardegna per giocare la partita. Coach Alessio Cioni ed il suo staff avranno così un paio di giorni in più per preparare questa difficile trasferta.