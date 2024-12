BASKET SERIE A2. Foxes senza smalto: "Ora fuori le unghie»

A una giornata dal termine del girone di andata il bilancio del Giussano in Serie A2 è di sole 3 partite vinte (contro Torino, Moncalieri e La Spezia) e 9 sconfitte. Ma l’allenatore delle foxes, Dario Aramini, vede il bicchiere mezzo pieno: "Attualmente siamo quartultimi in classifica con 6 punti, ma spero che ci aggiudicheremo la posta in palio sabato 4 gennaio quando sfideremo il fanalino di coda Benevento. Avremmo potuto essere a quota 12 a ridosso dei playoff, ma è un campionato strano, tutte le squadre possono vincere con tutte le avversarie. Anche Benevento che è considerata una formazione materasso in realtà non lo è perché ha messo in difficoltà anche rivali di alta classifica come Valdarno e Sanga Milano".

Le ultime quattro in graduatoria dovranno disputare i playout per non retrocedere in B e Giussano è fortemente a rischio. Il quintetto base può contare sulla polacca Magdalena Szajtauer, che è un’ottima rimbalzista ma, a differenza della straniera della passata stagione, Klaudia Niedzwiedzka, ha pochi punti nelle mani. Non è lei la giocatrice che può togliere la castagne dal fuoco e neppure le italiane si stanno dimostrando pienamente affidabili. L’unica giocatrice con esperienza in A2 è Francesca Diotti, le altre sono giovani che finora stanno deludendo. Qualche discreta partita l’ha disputata Ilaria Bernardi (nella foto), ma è una goccia in un oceano. Per salvarsi serve un cambio di passo.

Ant.Gal.