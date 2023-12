Basket serie a2, il messaggio del presidente: "tutta cento deve stringersi, non è facile rimanere a questi livelli». Fava: "Benedetto, l’aiuto di tutti per la salvezza»

Uniti verso l’obiettivo, pur fra mille difficoltà. E’ il messaggio che il presidente della Benedetto XIV Gianni Fava (nella foto) ha voluto lanciare in queste ore a tutto l’ambiente centese e biancorosso. "Fin da questa estate, la nuova formula del campionato di Serie A2, unita al sensibile aumento dei costi dovuto alla riforma dello Sport, prospettava una stagione molto impegnativa tanto per la squadra sul piano sportivo quanto per la società dal punto di vista finanziario – spiega Fava –, ed a tale proposito la conferma si è avuta a causa dei forzati investimenti effettuati per le acquisizioni di Maximilian Ladurner in sostituzione di Lorenzo Benvenuti e Wendell Mitchell per rinforzare le rotazioni del nostro coach. L’attuale posizione in classifica, l’ottavo posto, è in linea con l’obiettivo stagionale di qualificarsi ancora una volta per i playoff, anche se le aspettative potevano essere diverse a livello di continuità, ma le varie vicissitudini occorse hanno fatto sì che il contesto in cui ci troviamo si sia modificato. Oggi dobbiamo realisticamente renderci conto che l’obiettivo primario è quello della “salvezza”.

Ora è il momento di sostenere la Benedetto fino in fondo: il Consiglio ne è convinto e non ha dubbi, così come siamo certi non ne abbiano tifosi e appassionati tanto più nei momenti - come quello attuale - di difficoltà. In questo difficile girone, dove tutte le formazioni sono competitive e danno vita a sfide sempre combattute, la Benedetto ha bisogno di Cento, e ha bisogno che la Baltur Arena torni ad essere uno dei palazzetti con la migliore percentuale di riempimento, come già è stato nelle passate stagioni.

La ricerca di risorse tramite le sponsorizzazioni è sempre in atto: il contributo degli appassionati e delle realtà economiche del territorio è fondamentale perché la nostra società possa rimanere a questi livelli non solo in questa stagione, ma anche nel prossimo futuro. Le risorse esterne al Consiglio sono aumentate rispetto allo scorso anno, e di questo ringraziamo una volta di più tutti coloro che si sono adoperati in tal senso, ma non sono comunque sufficienti a sostenere una stagione di alto livello in un campionato così duro. Il lavoro dunque continua, ora più che mai malgrado il momento di difficoltà che sta attraversando la squadra".