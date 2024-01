Basket serie A2. Imminente l’esordio di Pellegrino e a Trieste mancherà Reyes

La partita dell’andata è stata la prima di Dell’Agnello, quella del ritorno è stata l’ultima di Di Carlo. Rimini – Nardò è sempre un punto di svolta per gli allenatori e questa volta a pagare è stato quello dei pugliesi, esonerato dopo il -18 del Flaminio.Intanto Rbr si prepara per la sfida di domenica a Trieste cercando di recuperare tutti gli acciaccati. Pellegrino prosegue nel suo percorso di lavoro e verrà valutato in questi giorni dai medici per fare il punto sulla sua condizione. Il suo debutto pare imminente, probabilmente già prima della fine del ritorno, in modo da preparare bene il rush finale dell’orologio. Il resto della squadra è a ranghi completi e si prepara per una delle trasferte più lunghe di tutto il girone rosso, con i giuliani che però si presenteranno senza un pezzo da novanta come Reyes, ancora non sostituito con un altro straniero.