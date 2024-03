BASKET SERIE A2. La Galli ritrova. De Cassan e Nasraoui

La Galli, squadra di serie A2 di basket femminile, questa mattina farà l’ultimo allenamento (ore 9) per la pausa pasquale. Martedì 2 aprile di nuovo sul parquet del Palagalli per preparare al meglio possibile la partita di Roma contro La Stella Azzurra. Palla a due alle 20 al Palasport "Arena Altero Felici". Oggi l’ala Flavia De Cassan andrà a togliere i punti al volto per l’infortunio avuto contro la squadra del Mariano Comense.

"Non ho problemi, sto bene, quindi l’oculista credo che mi darà il via libera per riprendere gli allenamenti dal prossimo martedì. Lavorerò con impegno per essere pronta per il match di Roma". Sulle ultime tre gare della regular season, De Cassan sostiene: "Dobbiamo vincerle tutte se vogliamo sperare di arrivare al secondo posto. Non sarà tanto facile, ma possibile. Siamo tornate agli schemi dell’inizio del torneo, e quindi potremo far bene come allora. Io sono fiduciosa". Disponibile a tempo pieno anche la perno Merien Nasraoui che potrà dare un forte contributo alle compagne. Al momento resta ancora fuori la guardia Giorgia Amatori per l’infortunio al piede. "Spero di essere a posto per i play-off", ha detto la bravissima cestista, che afferma: "Stare a vedere le compagne sudare è una sofferenza psicologica. Spero di rientrare presto".

Giorgio Grassi