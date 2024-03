Basket serie A2, la giornata. Torino batte Trieste, oggi Fortitudo a Latina

Con il successo conquistato ieri sera da Torino contro Trieste, 103-91 il risultato, è iniziata la sesta giornata della fase ad orologio del campionato di A2. Quattro le gare in programma quest’oggi: oltre alla sfida a Casale dell’Unieuro, torna in campo anche la Fortitudo dopo la finale di Coppa persa coi forlivesi, impegnata sul campo di Latina per provare a riprendere la marcia; Treviglio-Nardò e Luiss-Cividale completano il quadro di un sabato comunque denso di gare sulla carta equilibrate.

Domani sera il big match sarà Trapani-Udine, una sfida di altissima quota che vedrà l’esordio di coach Andrea Diana sulla panchina dei siciliani, offrendo un antipasto di playoff davvero interessante. Rieti-Assigeco e Milano-Cento sono gare non semplici per le formazioni del girone Verde, che pur partono favorite, mentre Agrigento-Chiusi e Vigevano-Orzinuovi sono sfide delicatissime per la corsa verso la salvezza.

Due le gare in programma, invece, lunedì sera: Cantù-Verona ha tutta l’aria di un match pesantissimo per provare a capire valore e condizione di due contender fin qui decisamente incostanti, mentre Cremona-Rimini sarà l’occasione, per la squadra di coach Sandro Dell’Agnello, di confermare il buon momento e continuare a scalare la graduatoria.

La classifica: Forlì 44; Udine 40; Fortitudo* 38; Verona 34; Trieste** 32; Rimini 26; Cento*, Cividale e Piacenza 24; Nardò 22; Orzinuovi 16; Chiusi 14 (* una gara in meno, ** una gara in più)

Valerio Rustignoli