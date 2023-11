Basket Serie A2. La San Giobbe batte un colpo: presa l’ala Ervins Jonats

Alla previgilia della sfida con Forlì la San Giobbe Chiusi ha annunciato l’ingaggio di Ervins Jonats (nella foto). Lettone, classe 1991, Jonats è un’ala grande di due metri e due centimetri. È arrivato in Italia lunedì scorso, la firma è slittata di qualche giorno per il completamento delle visite mediche ma il giocatore è abile e arruolato per l’esordio in campionato. Lo farà indossando la maglia numero 24: "La società, nonostante i numerosi infortuni, non si tira indietro e dopo Ceron aggiunge un altro giocatore al roster – ha affermato il presidente Giuseppe Trettel –. Il girone è difficile, lo sapevamo. Come sapevamo di avere una squadra giovane e nuova, ma il campionato è ancora lungo e lo staff sta lavorando in modo egregio e con il massimo impegno. I risultati, per ora, non sono dalla nostra parte ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. L’ingresso di Jonats sarà importante per allungare le rotazioni e per portare esperienza". La carriera del neo Bulls si è sviluppata prevalentemente nel suo paese di origine, fatta eccezione per una stagione in Estonia e una in Spagna. Ha debuttato nel 201112 con la maglia dello Jurmala, chiudendo il primo campionato con medie di 12,5 e 9,4 rimbalzi. Poi passa al Ventspils, dove resta pochi mesi prima di tornare allo Jurmala. Medie di 13 e 9,5 punti nelle due stagioni successive, poi il trasferimento al Valmiera, dove viaggia a 8,3 punti per partita. Dopo due campionati torna allo Jurmala, per un torneo (quello 201718) da 9,6 punti e 6,2 rimbalzi per gara. Dopo la fusione delle leghe estoni e lettoni gioca un anno nel Rapla, quindi l’ennesimo ritorno allo Jurmala, dopo di che altre due stagioni al Valmiera. Nell’estate 2022 il trasferimento in Spagna, in Leb Plata, con medie di 8,2 punti e 4,3 rimbalzi, quindi ancora Lettonia, con la maglia del Liepaja, per uno scorcio di 2324 da 9,7 e 3,5 rimbalzi. Nel curriculum di Jonats anche un’apparizione con la maglia della nazionale Under 18 agli Europei di Categoria nel 2010.