Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi affronta Cremona. Gaddefors è infortunato e non ci sarà. Bassi: "Ottimo il lavoro in settimana»

San Giobbe Chiusi in casa contro Cremona per il recupero della terza giornata della fase a orologio. Palla a due alle 18 all’Estra Forum (arbitrano Rudellat, Morassutti e Rosia) per una sfida che originariamente era in calendario il 25 febbraio, ma fu rinviata per la convocazione in nazionale di Viktor Gaddefors. Ironia della sorte, lo svedese sarà comunque assente per infortunio: "L’infortunio è brutto e sicuramente dovrà stare fermo per un po’. Non sappiamo le tempistiche esatte ma per noi è una tegola enorme. Soprattutto per lui immeritata ma anche per noi che avevamo finalmente trovato energia, entusiasmo e leadership. Uno stimolo in più, l’ennesimo per lottare contro la sfortuna che ci tempesta dal primissimo giorno" così coach Bassi (nella foto) alla vigilia parlando dell’assenza dell’ala. L’allenatore dei Bulls è tornato anche sull’impresa contro Cantù: "Penso sia stato sottolineato troppo poco il fatto di aver battuto una squadra di questo calibro con una prova di alto livello da parte dei ragazzi e non per demerito degli avversari. Un risultato storico, bellissimo che ci dà fiducia, speranza e tiene la fiammella della rincorsa accesa; ci ha portato a un lavoro ottimo durante la settimana".

I Bulls provano l’aggancio nei confronti di Orzinuovi: "Il morale è alto – ha sottolineato Bassi –. I ragazzi, nella grandissima difficoltà degli allenamenti di questa settimana, per impegno, determinazione e voglia sono stati commoventi. È veramente difficile allenarsi e lavorare in numero esiguo, sappiamo che la salita è incredibilmente ripida, come dicevo sette giorni fa, ma non abbiamo altro che continuare a combattere, lottare e stare uniti".

Le possibili chiavi del match: "Fare una partita molto solida nella nostra metà campo, con pochi errori. Cercare di fermarli in contropiede e in transizione. Per fare tutto ciò, avere poche palle perse in attacco a differenza di quanto successo domenica scorsa. Al contrario sarebbe molto difficile".