Basket Serie A2. La San Giobbe Chiusi cade sul più bello. Rieti vince nel finale grazie a Johnson. Bassi: "Andiamo a casa con rammarico»

CHIUSI

68

RIETI

71

CHIUSI: Tilghman 5, Zani, Dellosto 8, Visintin 8, Chapelli, Stefanini, Bozzetto 7, Jerkovic, Raffaelli 12, Heinonen 17, Possamai 11. Allenatore Bassi.

RIETI: Sarto 7, Petrovic 2, Piccin, Hogue 4, Ancellotti 8, Johnson 31, Raucci 6, Poom, Italiano 4, Nobile 2, Spanghero 7. Allenatore Rossi.

Arbitri: Vita, Nuara, Yang Yao.

Parziali: 14-20, 29-29, 38-49.

CHIUSI – Un grande rammarico. La San Giobbe contro Rieti va sotto di 14 nel terzo quarto, torna avanti a due minuti dal termine, poi viene punita dalle giocate di Johnson, mvp della serata con 31 punti. La contemporanea vittoria di Orzinuovi su Torino relega nuovamente i Bulls all’ultimo posto solitario della graduatoria, adesso costretti a vincere almeno due partite in più dei lombardi nelle ultime tre per operare il sorpasso e accedere al girone salvezza.

"Peccato, i ragazzi ci hanno messo ancora una volta un cuore incredibile. Oggettivamente siamo rientrati in partita senza una ragione – ha detto coach Bassi nel post partita –, solamente perché questi sono ragazzi incredibili e con un cuore eccezionale. Con le spalle al muro hanno provato a rimontare mettendo la testa avanti, poi sono arrivati due-tre errori e qualche gran canestro di Johnson. Abbiamo lottato contro una squadra contro la quale avevamo un divario enorme. Peccato per l’approccio, ma l’abbiamo rigirata, e peccato per quei cinque minuti del terzo quarto in cui ci siamo spenti completamente e ci siamo eccessivamente demoralizzati. La partita era ancora viva. Però dopo bravissimi a riacchiapparla e ad andare avanti. Andiamo a casa con grande rammarico".

Sotto 35-49 nei minuti finali del terzo periodo, Chiusi tornava in partita con le triple di Raffaelli (nella foto) e Bozzetto. Il capitano firmava il vantaggio dalla lunetta (59-58), poi due prodezze di Johnson per il nuovo +3 ospite, corroborato dal cesto dell’ex Ancellotti (59-64). Dellosto e Raffaelli tenevano la partita in piedi da tre punti, ma la mano di Rieti dalla lunetta non ha tremato.